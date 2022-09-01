В МИД Украины назвали слова Лаврова про Молдову привычным поводом РФ для вторжения

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а Россия уже не в первый раз использует аргументы "защиты русскоязычного населения".

Источники: сообщение спикера украинского МИД Олега Николенко в Facebook

Прямая речь: "Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы уже видели это. Это был именно тот ложный повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину.

Мы выражаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы".

Предыстория: В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет считать нападением на РФ какие-либо действия, в которых увидит угрозу для своих "миротворцев" в Приднестровье.

Днем ранее Лавров заявил о готовности России "делать все" для того, чтобы гарантировать защиту прав русскоязычных в Молдове, и посоветовал стране "не играть в навязанные Западом геополитические игры".