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1 сентября на оккупированной Луганщине: покупка флажков, гимн РФ и изъятие книг

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 20:10
1 сентября на оккупированной Луганщине: покупка флажков, гимн РФ и изъятие книг
иллюстративное фото m24.ru

На оккупированной территории Луганской области 1 сентября родителей заставляли приобрести флажки России и так называемой "ЛНР", а из библиотек изымают украинские книги.

Источник: Луганская областная государственная администрация

Дословно: "Сегодня на оккупированных территориях состоялся светлый праздник с горьким привкусом ностальгии. Родителей в лучших советских традициях заставляют за свой счет приобрести разноцветные флажки так называемых "России" и "ЛНР".

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А по нацистским традициям изымают из школьных библиотек книги, написанные на украинском. И это касается не только художественной литературы, но и учебной и методической литературы".

Детали: Кроме того, в школах на "недавно присоединенных территориях" внедряется специфический "классный час", где детям промывают мозги изучением гимнов России и ее марионетки.

ОГА также сообщает, что в Сватово во время торжественного построения оккупанты инсценировали воздушную атаку со взрывами.

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А в Станице Луганской перед первоклашками выступил так называемый "министр образования ЛНР", которого в Луганск отправили из Москвы.

Что предшествовало: Херсонская обладминистрация сообщает, что 1 сентября оккупанты начали насаждать свое видение истории украинским детям, которые все же пришли в школу в День знаний.

Темы: Луганская областьоккупация
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