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Подоляк назвал странным, что миссия МАГАТЭ пробыла на ЗАЭС всего 2 часа

Елена РощинаЧетверг, 1 сентября 2022, 20:39
Михаил Подоляк, скриншот

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, миссия МАГАТЭ за два с половиной часа, которые она пробыла на территории Запорожской атомной электростанции 1 сентября, мало что успела увидеть.

Источник: Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Это выглядит очень странно, на мой взгляд. Украинская сторона считает, что когда миссия такого уровня, – а это прежде всего инженерная, ядерно-физическая миссия, которая приехала не просто посмотреть на территорию столовой или определенных залов, – а миссия, которая имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит с механизмом управления такой сложной инфраструктурой, как атомная электростанция.

Есть ли там опасность для контурной безопасности – радиационной, ядерной и в каком состоянии вообще реактор находится? Поэтому удивительно, что всего 2 часа.

Но МАГАТЭ говорит, что оставит определенное количество своих членов на постоянной основе там. Посмотрим.

Но все равно: 2 часа еще и при условии, что вокруг крутятся россияне, которые рассказывают, что тут что-то прилетело, там яблоко упало и так далее – мне кажется, что из двух с половиной часов, которые комиссия находилась на станции в полном составе, можно было только послушать удивительные сказки в исполнении представителя "Росатома". Не более".

Детали: Подоляк добавил, что нужно все же подождать отчета МАГАТЭ.

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При этом он отметил, что россияне "маскируют" свои удары по станции и хотят создать определенные сложности для МАГАТЭ, чтобы ее миссия не чувствовала себя безопасно и реагировала по-другому.

"Они (россияне – ред.) сегодня вообще использовали атаку с вертолетов по территории Энергодара, а затем придумали историю о каком-то десанте, дивесрантах, чтобы замаскировать эти удары. Это опять-таки была программа психологического давления", – сказал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ было определенное количество российских журналистов, которых Россия не должна была бы завозить, если бы боялась обстрелов со стороны Украины. По его слова, миссии МАГАТЭ показали остатки якобы украинских снарядов – но это "постановочка".

Напомним: Миссия МАГАТЭ добиралась до ЗАЭС достаточно долго, россияне не дали ей спецпропусков – и 14 экспертов попали на захваченную станцию ​​только 1 сентября и пробыли там несколько часов, после чего на АЭС осталось 5 представителей миссии.

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Темы: ЗАЭСМАГАТЭОфис президента
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