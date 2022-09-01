МАГАТЭ оставила на ЗАЭС пять представителей, Гросси уехал
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС останутся представители МАГАТЭ.
Источник: BBC и "Энергоатом"
Детали: Гросси сообщил, что миссии за несколько часов работы на АЭС удалось собрать достаточно важной информации, не уточнив деталей.
По словам Гросси, миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решаться вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.
Обновлено в 17:50: Гроси покинул Запорожскую АЭС.
Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.
В "Энергоатоме" сообщили, что по состоянию на 18:00 на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.
Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.
Предыстория:
- Миссия Международного агентства по атомной энергии после обеда 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.
- До этого на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную ЗАЭС.