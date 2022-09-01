МАГАТЭ оставила на ЗАЭС пять представителей, Гросси уехал

Рафаэль Гросси на ЗАЭС, скрин с видео россми

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС останутся представители МАГАТЭ.

Источник: BBC и "Энергоатом"

Детали: Гросси сообщил, что миссии за несколько часов работы на АЭС удалось собрать достаточно важной информации, не уточнив деталей.

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По словам Гросси, миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решаться вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.

Обновлено в 17:50: Гроси покинул Запорожскую АЭС.

Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

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В "Энергоатоме" сообщили, что по состоянию на 18:00 на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

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