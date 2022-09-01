Глава оккупантов Крыма говорит, что против Украины воюет более 1200 крымчан

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что в войне против Украины на стороне РФ участвует более 1200 крымчан.

Источник: Аксенов в эфире близкого российским властям Крыма телеканала "Миллет", пишет Крым.Реалии

Детали: По словам Аксенова, более 1200 "добровольцев" из оккупированного Крыма отправили участвовать в боевых действиях в рамках так называемой "специальной военной операции".

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Аксенов утверждает, что "каждый день практически" к нему обращаются "ребята разного возраста, которые желают принять участие в специальной военной операции".

"Мы работаем совместно с министерством обороны, в течение десяти дней еще сотня добровольцев отправится на фронт", – заявил он.

В условиях активных боевых действий нет возможности независимо проверить информацию российских властей, подчеркивает издание.