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Сводка Генштаба: Россия перебросила на Херсонщину 1300 кадыровцев

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых  кадыровцев, численностью до 1300 человек".

Детали: В течение суток враг нанес 13 ракетных и 23 авиаудара. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Вильне Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

В других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева;
  • на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дибривное;
  • на Краматорском направлении - возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спирного;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское;
  • на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка;
  • на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.
  • на Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку из БпЛА - зафиксировано 36 вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут и Первомайское.

Авиация Сил обороны совершила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение почти по 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. За сутки ВСУ поразили 18 пунктов управления разного уровня, районов сосредоточения живой силы противника, средств ПВО и РЭБ, артиллерийских подразделений и более 20 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

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Темы: Генштаб
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