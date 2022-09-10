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В Еврокомиссии призвали государства ЕС увеличить финпомощь Украине в 2023 году

"Европейская правда"Суббота, 10 сентября 2022, 17:53
фото Getty Images

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган попросил страны-члены ЕС увеличить финансовую поддержку Киева в следующем году, поскольку война России в Украине "весьма вероятно" продолжится.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал RFERL.

Выступая перед неформальной встречей министров финансов ЕС, Ган подтвердил, что кредитный транш в размере 5 миллиардов евро Украине будет официально согласован в ближайшие дни, и что он надеется на дополнительные 3 миллиарда евро, возможно, в виде грантов, которые будут предоставлены Киеву до конца года.

"В планах должно быть больше, потому что финансовые потребности Украины до конца [года] составляют еще 3 миллиарда [евро]", - сказал Ган.

Он добавил, что дополнительные средства уже были предложены Еврокомиссии и выразил уверенность, что они будут одобрены странами-членами ЕС.

Этим летом уже был выделен первый транш в размере 1 млрд евро, то есть в общей сложности 9 млрд евро финансовой помощи из Брюсселя может поступить в Киев до конца этого года.

Больше вопроса заключается в предоставлении долгосрочной финансовой помощи Украине, поскольку она продолжает вести сокрушительную войну с Россией после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в феврале.

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Подавляющее большинство бюджета ЕС уже выделено для других обязательств, и Ган намекает, что в будущем средства должны поступать из сокровищниц отдельных государств-членов.

"Настоящий вопрос состоит в том, как финансировать Украину в случае, а это очень вероятно, что война будет продолжаться в новом году", — сказал Ган. "Мы должны поддерживать Украину, потому что Украина защищает не только себя, но также нас, наши ценности" - добавил он.

Ган отметил, что необходимое финансирование для Украины не может быть обеспечено из нынешнего бюджета ЕС и потребует "чрезвычайных усилий".

Комиссар по бюджету также признал, что стремительный рост цен на энергоносители и инфляция в ЕС могут повлиять на то, насколько блок будет готов предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку.

"Конечно люди очень сосредоточены на том, как обслуживать свои счета за электроэнергию. Но все-таки мы должны думать об Украине", - сказал он.

"Я думаю, что это именно то, что мы должны обсудить с министрами финансов, потому что лидеры G7 также дали обязательство, что они также будут поддерживать Украину. Следовательно, мы должны выполнить наши обязательства. И опять же это в наших собственных интересах. Это в наших собственных интересах, потому что речь идет о мире в Европе, стабильности в Европе", – добавил Ган.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

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Темы: ЕСденьги
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