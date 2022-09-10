ВСУ продолжают деоккупацию на Харьковщине и на юге – сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение населенных пунктов в Харьковской области и Южнобужском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена ​​позже".

Детали: Генштаб сообщает, что за сутки российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам нашего государства. В частности, от ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вильне Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское.

Противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - неподалеку от Белополья и Линового Сумской области;

направлении - неподалеку от Белополья и Линового Сумской области; на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Перемога, Большие Проходы, Борщева и Замуловка;

направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Перемога, Большие Проходы, Борщева и Замуловка; на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Большая Камышеваха, Дибровное, Карнауховка, Довгенькое и Дмитровка;

направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Большая Камышеваха, Дибровное, Карнауховка, Довгенькое и Дмитровка; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка и Спирное;

направлении – в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка и Спирное; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое;

направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое; на Авдеевском направлении – возле Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Первомайского;

направлении – возле Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Первомайского; на Новопавловском направлении - вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Большой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времивки;

направлении - вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Большой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времивки; на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Чаривне, Ровнополье, Новоселка, Вильне Поле, Червоне, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка;

направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Чаривне, Ровнополье, Новоселка, Вильне Поле, Червоне, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка; на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Мирное, Любомировка, Киселевка, Веселый Кут, Большое Артаково, Благодатовка и Высокополье. Всего на этом направлении артиллерийским обстрелам подверглись более двадцати населенных пунктов.

Враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.

Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "Хан" переведены в 9-й полк морской пехоты.

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Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях "добровольцев" среди отставных военных в Кыргызской республике.

Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.

За текущие сутки в результате огневого воздействия артиллерии нанесено поражение по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе.