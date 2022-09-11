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Сводка Генштаба: Из-за потерь россияне планируют "мобилизацию" на оккупированных территориях

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 07:00
Сводка Генштаба: Из-за потерь россияне планируют мобилизацию на оккупированных территориях
ФОТО: GETTY

Из-за потерь россияне планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно оккупированных территориях, мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час.

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В Херсоне был обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей  Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

За сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиаудара. Пострадали 28 населённых пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское.

На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении.

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Известно о многочисленных санитарных потерях противника в указанном направлении. В Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении - неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;
  • на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Руськие Тишки, Черкасские Тишки и Борщева;
  • на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Довгенькое и Дмитровка;
  • на Краматорском направлении - у Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;
  • на Авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;
  • на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка;
  • на Запорожском направлении - возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки;
  • на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Пруд, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

Авиация нанесла 23 удара. Уничтожены четыре ЗРК, поражены 4 опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения ПВО уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Также поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника противника в районах сосредоточения. В зону поражения попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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