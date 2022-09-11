Оккупанты обстреляли Вознесенск: по меньшей мере двое раненых
Воскресенье, 11 сентября 2022, 12:34
Российские войска обстреляли гражданские объекты в Вознесенске Николаевской области: по меньшей мере два человека получили ранения.
Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, Энергоатом
Прямая речь: "Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие.
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По состоянию на данный момент, есть, минимум, 2 раненых. Всем скорейшего выздоровления!".