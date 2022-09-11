Оккупанты обстреляли Вознесенск: по меньшей мере двое раненых

Российские войска обстреляли гражданские объекты в Вознесенске Николаевской области: по меньшей мере два человека получили ранения.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, Энергоатом

Прямая речь: "Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие.

По состоянию на данный момент, есть, минимум, 2 раненых. Всем скорейшего выздоровления!".