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Оккупанты обстреляли Вознесенск: по меньшей мере двое раненых

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 12:34
Оккупанты обстреляли Вознесенск: по меньшей мере двое раненых
иллюстративное фото с Facebook

Российские войска обстреляли гражданские объекты в Вознесенске Николаевской области: по меньшей мере два человека получили ранения.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, Энергоатом

Прямая речь: "Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие.

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По состоянию на данный момент, есть, минимум, 2 раненых. Всем скорейшего выздоровления!".

Темы: Николаевская областьвойна
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