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Спикер Рады назвал новый срок принятия евроинтеграционных законов – "до конца осени"

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 12:52

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что до конца осени 2022 года парламент и другие субъекты европейской интеграции смогут выполнить обязательства для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое заявление Стефанчук сделал в эфире общенационального телемарафона в воскресенье.

"Я очень надеюсь, что буквально до конца осени и парламент, и все наши субъекты евроинтеграционного процесса выполнят возложенные на них обязательства. И я думаю, я очень надеюсь, что в конце года Украина будет готова к началу переговорного процесса о полноценном членстве в Европейском Союзе", – сказал он.

Стефанчук добавил, что все необходимые законопроекты уже разработаны, причем некоторые из них уже приняты в первом чтении или в целом.

Отдельно спикер Верховной Рады прокомментировал законопроект о национальных сообществах: по его словам, он находится на рассмотрении соответствующих институций как Европейского Союза, так и Совета Европы.

"После того, как получим соответствующие выводы, мы сразу же будем его регистрировать и вносить в зал… Очень надеюсь, что мы скорей получим выводы от европейских институций и сможем проголосовать его в зале парламента", – заявил он.

По словам Стефанчука, законопроект "соответствует всем директивам ЕС" и предусматривает замену термина "национальное меньшинство" на термин "национальное сообщество", "объединяющее в себе нацменьшинства и коренные народы".

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Напомним, еще в июне председатель Верховной Рады заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС, до 2025 года. Позже он заявил, что рассчитывает одобрение евроинтеграционных законопроектов до конца этого года.

Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина планирует начать переговоры по вступлению в ЕС.

Читайте также: Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве.

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Темы: СтефанчукЕСзаконодательствоВерховная Рада
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