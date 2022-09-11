Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спикер Рады назвал новый срок принятия евроинтеграционных законов – "до конца осени"

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 12:52

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что до конца осени 2022 года парламент и другие субъекты европейской интеграции смогут выполнить обязательства для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое заявление Стефанчук сделал в эфире общенационального телемарафона в воскресенье.

"Я очень надеюсь, что буквально до конца осени и парламент, и все наши субъекты евроинтеграционного процесса выполнят возложенные на них обязательства. И я думаю, я очень надеюсь, что в конце года Украина будет готова к началу переговорного процесса о полноценном членстве в Европейском Союзе", – сказал он.

Реклама:

Стефанчук добавил, что все необходимые законопроекты уже разработаны, причем некоторые из них уже приняты в первом чтении или в целом.

Отдельно спикер Верховной Рады прокомментировал законопроект о национальных сообществах: по его словам, он находится на рассмотрении соответствующих институций как Европейского Союза, так и Совета Европы.

"После того, как получим соответствующие выводы, мы сразу же будем его регистрировать и вносить в зал… Очень надеюсь, что мы скорей получим выводы от европейских институций и сможем проголосовать его в зале парламента", – заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Стефанчука, законопроект "соответствует всем директивам ЕС" и предусматривает замену термина "национальное меньшинство" на термин "национальное сообщество", "объединяющее в себе нацменьшинства и коренные народы".

Напомним, еще в июне председатель Верховной Рады заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС, до 2025 года. Позже он заявил, что рассчитывает одобрение евроинтеграционных законопроектов до конца этого года.

Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина планирует начать переговоры по вступлению в ЕС.

Читайте также: Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве.

Темы: СтефанчукЕСзаконодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Стефанчук
Глава Рады призвал нардепов вернуть декларирование
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: