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Россияне бегут на Харьковщине, на Херсонщине также отошли – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 18:27
фото Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении российские войска лихорадочно бегут с награбленным, в Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей".

Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах. В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных".

Детали: В течение текущих суток враг нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.

Противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;
  • на Харьковском направлении – Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщева, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Перемога, Украинка и Старый Салтов;
  • на Славянском направлении – Славянск и Стелла;
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спирное и Роздоловка;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное;
  • на Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;
  • на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Шевченко, Большие Новоселки, Богоявленка, Угледар и Никольское;
  • на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь.
  • На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.

Враг продолжает совершать террористические действия и размещает своих военнослужащих в учебных заведениях. В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых, вокруг здания размещено около 10 единиц военной техники.

Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

За текущие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла пять ударов. Поражены четыре скопления живой силы и военной техники противника и один зенитный ракетный комплекс. Потери неприятеля уточняются.

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Темы: ГенштабХарьковская областьХерсонская областьдеоккупация
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