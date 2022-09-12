Россияне ударили ракетой по Запорожью, продолжаются бои на Луганщине – регионы

Российские оккупанты ночью на 12 сентября попали ракетой в объект инфраструктуры в Запорожье.

Источник: возведение глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Кировоградщине, Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.

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Запорожская: сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. Нанес ущерб один из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Пострадавших пока нет. Подробная информация о последствиях уточняется.

Полтавщина: вчера вечером в Кременчугском районе силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. В результате вражеского удара по ТЭЦ на Харьковщине произошло аварийное отключение электроэнергии на территории нескольких областей, в том числе и на Полтавщине. По состоянию на сейчас переподключение, подача электрической энергии и водоснабжения возобновлена.

Сумщина: ночью был минометный обстрел Белопольского общества (15 прилетов). Без последствий. Вчера по Середино-Будской громаде 4 раза прилетело из миномета, а в сторону Шалыгинского общества россияне открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, 3 длинные очереди в направлении с. Катериновка. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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Днепропетровск: враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. В общей сложности под вражеский огонь попали 4 громады. В Никопольском повреждены дома, лицей и линия электропередач. В Криворожском дома и газопровод. Повсюду обошлось без пострадавших.

Харьковщина: в результате ракетных ударов ночью по критической инфраструктуре один человек погиб, продолжаются поиски. Пожар был ликвидирован, электроснабжение восстановлено. Еще одно ракетное попадание было в Новобаварском районе, повреждены дома, один пострадавший. По области оккупанты днем ​​нанесли удар по Чугуевской громаде. В результате обстрела учебно-спортивного центра возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

Луганщина: ситуация на территории области напряженная, продолжаются позиционные бои. Коллаборанты массово покидают территорию области. На Бахмутском направлении по позициям защитников Луганщины совершено за ночь 7 артиллерийских, 6 минометных и 5 обстрелов из РСЗО. Однажды пытались прорваться на танке. Вновь нанесен ракетный удар.

Донетчина: ночью – ракетный удар по Краматорску. Повреждены медучреждения и частные дома. Предварительно – без жертв. В течение суток враг использовал артиллерию, РСЗО "Ураган", "Град", ракету ЗРК С-300.

В результате обстрелов Авдеевки, Краматорска, Славянская, Бахмута, Николаевки, с. Карловки и других населенных пунктов повреждены 3 многоэтажки, 5 частных жилых домов, складское помещение, ЧАО "АКХЗ", ТЦ, помещение развлекательного центра, здание ЦНАПа, помещение завода. За сутки по области 3 погибших, 9 раненых гражданских.

Николаевщина: вчера около полуночи обстрелов подверглось пгт Березнеговатое Березнеговатской громады. Повреждены газопровод, жилые дома, административное здание и технические сооружения коммунального предприятия, магазины. Также вчера вечером зафиксированы обстрелы прилегающей территории села Калачево Березнеговатской громады. Подробная информация уточняется. Сегодня ночью в поселке Широкое, как и вчера, зафиксированы обстрелы. Попадания были по открытым территориям и дорожному покрытию. Пострадавших нет. Также ночью обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской ТГ. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: обстановка остается сложной. Вражеская армия обстреляла пгт Архангельское, села Любимовка, Ольгино и Станислав, в результате чего повреждены жилые дома, среди местных есть погибшие и раненые. По всей территории области военные РФ ужесточили административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В областном центре военные РФ обворовали дома по улицам Озерная, Крымская и Офицерская.