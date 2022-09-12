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Шольц о поставках танков Украине: Германия не может действовать сама

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 16:37

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

В понедельник в Берлине Шольц уклонился от вопроса о предоставлении Украине западных боевых танков.

"Позиция, которую правительство Германии заняло изначально и которая останется нашей позицией в будущем, остается, а именно: Германия не может действовать сама", - сказал Шольц.

По его словам, Германия поддержала Украину очень всесторонне и совместно с союзниками.

"Мы также доставили очень эффективное оружие, имеющее значение в текущих боевых действиях", — сказал Шольц, выступивший перед прессой вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Шольц упомянул о зенитных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивных системах залпового огня и зенитной системе Iris-T.

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В федеральном правительстве также подчеркнули, что будут принимать решение о возможной поставке боевых танков в Украину только в тесной консультации с союзниками.

"Канцлер несколько раз говорил, что в этом вопросе самостоятельно действовать не получится, Германия не будет здесь в одиночестве", - заявила в понедельник в Берлине представитель правительства Кристиана Гоффманн.

Ранее генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт развеял ожидания на поставку немецких танков в Украину.

После серьезных успехов Украины в возвращении территорий в Харьковской области немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

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Темы: ШольцГерманияУкраинаоружие
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