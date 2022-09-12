Посольство Болгарии вернулось в Киев

Посольство Болгарии в понедельник возобновило работу в Киеве, что министерство иностранных дел страны назвало "еще одним знаком крепкой поддержки Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение болгарского МИД.

"Наша страна, которая продолжает оказывать всю возможную помощь Украине, в том числе и ее гражданам, покинувшим свой дом из-за войны, категорически осуждает российскую вооруженную агрессию и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе и в территориальных водах", – подчеркивает ведомство.

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По возвращении в Киев посольство Болгарии возглавит временный руководитель, который будет работать с ограниченным количеством персонала. Также возобновит работу, но в ограниченном виде, консульская служба диппредставительства.

"Идея состоит в том, чтобы возобновить полноценную работу после полного возобновления каналов связи с Болгарией", – объясняет болгарский МИД.

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину некоторые иностранные посольства были эвакуированы из Киева на запад. Большинство из них возобновили деятельность в украинской столице, среди последних – посольство Ирландии.