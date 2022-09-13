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Болгария передаст медицинские наборы для 35 тысяч украинских военных

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 02:20
фото: Минобороны Болгарии

Заместитель министра обороны Болгарии Теодора Генчовска во время встречи с послом Украины Виталием Москаленко сообщила, что болгарское правительство согласовывает передачу 350 медицинских наборов для 35 тысяч украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении министерства обороны Болгарии.

На встрече, в которой также принимал участие посол Дании Йес Нильсен, Генчовска заявила, что поддержка Киева Софией будет продолжаться в соответствии с решением парламента от 4 мая. В нем речь шла о ремонте военной техники, но не о ее поставках.

Также заместитель министра обороны Болгарии отметила, что страна осуществляет подготовку украинских военнослужащих в своих военных учебных заведениях и рассматривает возможности расширения сотрудничества "в сфере военной подготовки и обучения".

Напомним, в июне уже бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник заявил, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине и поставлять оружие София не планирует. Но позже выяснилось, что Украина получала болгарское оружие.

Ранее ппосол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о поставках оружия – прежде всего гаубиц и ракетных систем советского образца.

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Темы: БолгариявойнаВооруженные силы
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