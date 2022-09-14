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Германия передала Украине еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 18:12
Германия передала Украине еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов
ЗСАУ Гепард. Фото Getty Images

Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, доведя их общее количество до 24.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из данных правительства Германии, опубликованных во вторник.

Еще шесть установок Gepard готовятся к отправке в Украину.

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Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.

Кроме того, было передано 65 рефрижераторов для медицинских поставок в дополнение к двум ранее переданным.

В июле Германия также предоставила Украине три реактивных системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано десять самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов.

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В настоящее время военная помощь Германии Украине оценена в $1,2 млрд.

Напомним, после успехов контрнаступления сил обороны Украины немецкие политические партии, в том числе коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием, в частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

Канцлер Олаф Шольц настаивает, что в этом вопросе ФРГ "не может действовать в одиночку".

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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