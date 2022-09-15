В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели 2 мощных взрыва.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Поэтому подсчитываем потери врага".

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Детали: При этом российские пропагандисты заявили, что звуки взрывов в оккупированном Мелитополе – это "следствие уничтожения боеприпасов саперами".