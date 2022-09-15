В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр
Четверг, 15 сентября 2022, 15:13
Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели 2 мощных взрыва.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь: "Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Поэтому подсчитываем потери врага".
Реклама:
Детали: При этом российские пропагандисты заявили, что звуки взрывов в оккупированном Мелитополе – это "следствие уничтожения боеприпасов саперами".