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Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 14:53

Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом - так называемый "транспортный безвиз".

Указ 16 сентября опубликован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Утвердить Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, совершенное 29 июня 2022 года в городе Лионе", - говорится в указе.

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29 июня Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известное также как "транспортный безвиз".

Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

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Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно она начала действовать в день подписания.

Подобный документ с ЕС подписала и Молдова.

Темы: ЗеленскийЕСтранспортбезвиз
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