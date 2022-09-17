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Британская разведка: Россия может не устоять перед наступлением украинских сил на Луганщине

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 09:23

Сейчас непонятно, есть ли у России достаточные силы на передовой, чтобы противодействовать возможному украинскому наступлению, направленному на деоккупацию Луганской области.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​оценку приводит разведывательный орган министерства обороны Британии в субботу.

Там отмечают, что с наступлением украинских сил на северо-востоке российские войска установили оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.

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"Россия, вероятно, считает сохранение контроля над этой зоной важным, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые РФ все еще контролирует из Белгородской области", – объясняется в обзоре.

Кроме того, упомянутая линия обороны проходит вдоль границы Луганской области, которую Россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных военных целей.

"Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России", - подчеркивают в британской разведке.

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Так что Россия, вероятно, будет пытаться защищать рубеж, но "непонятно, имеют ли российские силы на передовой достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять очередному согласованному наступлению украинских сил".

Ранее разведка Минобороны Британии отмечала, что РФ вынуждена вербовать заключенных и ускорять обучение курсантов, поскольку имеет две острые недостачи для укомплектования своих боевых частей в Украине.

Темы: Луганская областьдеоккупациявойнаРосcия
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