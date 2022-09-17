Оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами
Суббота, 17 сентября 2022, 09:48
Около 2 часов ночи российские оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар.
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В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300".
Детали: По данным ОВА, пострадавших нет.
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