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Оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами

Роман ПетренкоСуббота, 17 сентября 2022, 09:48
Оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами
пожар после обстрела Харькова 17 сентября, фото ова

Около 2 часов ночи российские оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар.

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В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300".

Детали: По данным ОВА, пострадавших нет.

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Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
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