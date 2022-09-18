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В Сватово была "бавовна" в здании гостиницы, где проживали оккупанты - глава ОВА

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 13:17
В Сватово была бавовна в здании гостиницы, где проживали оккупанты - глава ОВА
фото из Facebook Гайдая

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватово, где проживали российские захватчики.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Бавовна" в Сватово. Старый автовокзал, внутри которого был отель и проживали рашисты".

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Детали: Точного времени события председатель ОВА не указывает.

По данным Гайдая, среди оккупантов есть убитые и раненые.

Темы: Луганская областьвойна
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