В Сватово была "бавовна" в здании гостиницы, где проживали оккупанты - глава ОВА

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватово, где проживали российские захватчики.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Бавовна" в Сватово. Старый автовокзал, внутри которого был отель и проживали рашисты".

Детали: Точного времени события председатель ОВА не указывает.

По данным Гайдая, среди оккупантов есть убитые и раненые.