В Сватово была "бавовна" в здании гостиницы, где проживали оккупанты - глава ОВА
Воскресенье, 18 сентября 2022, 13:17
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватово, где проживали российские захватчики.
Источник: Гайдай в Facebook
Прямая речь: "Бавовна" в Сватово. Старый автовокзал, внутри которого был отель и проживали рашисты".
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Детали: Точного времени события председатель ОВА не указывает.
По данным Гайдая, среди оккупантов есть убитые и раненые.