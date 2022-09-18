Венгрия говорит, что выполнит свои обязательства и ЕС не заблокирует ей миллиарды евро

Венгрия в воскресенье пообещала выполнить все свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы разблокировать финансирование ЕС после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделение Будапешту около 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам министра Тибора Наврачича, ответственного за использование средств ЕС, если венгерская сторона выполнит свои обещания, санкции не будут реализованы.

"Потеря ресурсов может произойти только в том случае, если Венгрия не выполнит. Но она выполнит, мы хотим выполнить обязательства, потому что они хорошие", – цитирует Наврачича vg.hu.

Наврачич выразил надежду, что мер Венгрии будет достаточно, чтобы убедить Еврокомиссию в достаточных шагах по защите фондов ЕС.

Министр отметил, что решение Еврокомиссии – рекомендация Совету ЕС остановить выделение средств – является важным шагом вперед, поскольку теперь начался этап выполнения обязательств, который может привести к тому, что в ноябре Еврокомиссия сможет положительно оценить усилия Венгрии.

Наврачич отметил, что реализация обязательств началась уже в конце августа. Ожидается, что первые два пакета законов будут поданы в парламент в понедельник и в пятницу.

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Важнейшей мерой должно стать создание органа добродетели, который будет контролировать проекты, реализуемые за счет средств ЕС. В следующую пятницу законопроект об учреждении внесут в парламент, а заработать оно может уже в ноябре.

Также Венгрия должна создать оперативную группу по коррупции, которая не будет в структуре правительства, а будет связана с новым органом добродетели.

Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

В то же время, Еврокомиссия заложила основу возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов по имплементации до 19 ноября.

Еврокомиссия также блокирует около 6 миллиардов евро средств, предусмотренных для Венгрии в рамках отдельного пакета восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за тех же проблем с коррупцией.

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