Венгрия говорит, что выполнит свои обязательства и ЕС не заблокирует ей миллиарды евро

Венгрия в воскресенье пообещала выполнить все свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы разблокировать финансирование ЕС после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделение Будапешту около 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам министра Тибора Наврачича, ответственного за использование средств ЕС, если венгерская сторона выполнит свои обещания, санкции не будут реализованы.

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"Потеря ресурсов может произойти только в том случае, если Венгрия не выполнит. Но она выполнит, мы хотим выполнить обязательства, потому что они хорошие", – цитирует Наврачича vg.hu.

Наврачич выразил надежду, что мер Венгрии будет достаточно, чтобы убедить Еврокомиссию в достаточных шагах по защите фондов ЕС.

Министр отметил, что решение Еврокомиссии – рекомендация Совету ЕС остановить выделение средств – является важным шагом вперед, поскольку теперь начался этап выполнения обязательств, который может привести к тому, что в ноябре Еврокомиссия сможет положительно оценить усилия Венгрии.

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Наврачич отметил, что реализация обязательств началась уже в конце августа. Ожидается, что первые два пакета законов будут поданы в парламент в понедельник и в пятницу.

Важнейшей мерой должно стать создание органа добродетели, который будет контролировать проекты, реализуемые за счет средств ЕС. В следующую пятницу законопроект об учреждении внесут в парламент, а заработать оно может уже в ноябре.

Также Венгрия должна создать оперативную группу по коррупции, которая не будет в структуре правительства, а будет связана с новым органом добродетели.

Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

В то же время, Еврокомиссия заложила основу возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов по имплементации до 19 ноября.

Еврокомиссия также блокирует около 6 миллиардов евро средств, предусмотренных для Венгрии в рамках отдельного пакета восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за тех же проблем с коррупцией.

О возможных последствиях наказания ЕС для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смотрите в видео на нашем Youtube-канале, или читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Наказание для Венгрии. Когда ЕС сможет лишить права вето антизападное правительство Орбана.