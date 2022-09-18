Россия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга – СМИ

Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и зенитные ракеты из Санкт-Петербурга.

Источник: финское издание Yle со ссылкой на полученные им спутниковые снимки и комментарий эксперта

Детали: Спутниковые снимки, полученные Yle, свидетельствуют о том, что Россия перебрасывает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны.

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Так, летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке, к северо-западу от Санкт-Петербурга, исчезли как пусковые установки, так и ракеты. Издание отмечает, что о передаче оборудования ранее не сообщалось публично ни в России, ни в западных странах.

Как пишет Yle, Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 баз ПВО. Сейчас несколько из них стоят пустыми.

Военный эксперт Марко Эклунд, который по просьбе издания проанализировал спутниковые снимки, заявил, что с 4 баз исчезло оборудование. Кроме того, зенитно-ракетное оборудование было перемещено с других баз вокруг Санкт-Петербурга в течение лета, скорее всего, в сторону Украины.

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По мнению Эклунда, перемещение оборудования вряд ли значительно ослабило противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, поскольку вывезенное вооружение является старым, и оно уже не требуется России для оборонительных целей. Однако в войне в Украине даже старые зенитные ракеты все еще находят применение, поскольку Россия испытывает нехватку современного высокоточного оружия.

Yle приобрел спутниковые снимки у коммерческих операторов, дополнив их изображениями из приложения Google Earth Pro.

На последних снимках, сделанных в августе и сентябре, наиболее очевидные изменения видны к юго-западу от Санкт-Петербурга, там исчезли две батареи ПВО. С ракетной батареи возле села Керстово убраны все пусковые установки. В полутора километрах к северо-востоку находится еще одна батарея, которая также была полностью опустошена. Там осталось только оборудование радиолокационной станции.

Таким образом, из четырех батарей полка на месте остались только две. При этом из одной из двух оставшихся батарей было снято около 25 ракетных контейнеров, возможно, содержащих 100 ракет. Также значительно переместили оборудование с базы к юго-востоку от Санкт-Петербурга.

Издание допускает, что из Ленинградской области было вывезено еще больше оборудования, но ему не удалось получить последние спутниковые снимки всех батарей.

Большинство оставшихся зенитных ракет в регионе относятся к ракетной системе С-400. Эксперт считает, что снятое оборудование в основном относится к старой системе С-300. Основное различие между новыми и старыми системами заключается в том, что С-400 имеют вдвое большую дальность действия, чем их предшественники.

Эклунд считает, что ослабление противоракетной обороны на окраинах Санкт-Петербурга связано с потребностью России в ракетах для войны с Украиной.

Ранее Россия, по-видимому, перебрасывала ракеты на фронт с баз, расположенных ближе к Украине и из районов, считающихся менее важными, чем Санкт-Петербург. Например, Эклунд использовал спутниковые снимки для наблюдения за базой ПВО в Воронеже, в центральной части России. Половина ее ракетного парка исчезла к маю, всего через пару месяцев после начала вторжения в Украину.

Поскольку зенитные ракеты старой системы С-300 в любом случае выводятся из эксплуатации, Россия, возможно, решила использовать как можно больше таких ракет против Украины, считает издание.

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