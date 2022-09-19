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Украина лоббирует в ООН конфискацию российских активов за ущерб от войны – The Guardian

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 10:28

Украина лоббирует в Генеральной ассамблее ООН принятие резолюции, которая станет основой создания международного механизма компенсации, что может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра на прошлой неделе была в Лондоне, чтобы обсудить этот вопрос с МИД Британии после лоббирования в Комитете министров Совета Европы в Страсбурге вместе с Еленой Зеленской, супругой президента Украины Владимира Зеленского.

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Также сообщается, что Мудра возглавляла подробные юридические и политические дискуссии по репарациям, проводя переговоры в Германии, Париже и Брюсселе и с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

На минувшей неделе Комитет министров Совета Европы принял решение об обеспечении ответственности Российской Федерации за агрессию против Украины. В заявлении комитет "с интересом отметил предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, включая, как первый шаг, международный реестр убытков".

В июне Министерство юстиции США заявило, что США и их союзники заморозили активы российской элиты на сумму $30 миллиардов долларов и активы российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов, хранящиеся за границей.

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Санкционное законодательство Британии и ЕС позволяет государствам замораживать активы российского центробанка и некоторых олигархов, но не предусматривает окончательного ареста, не говоря уже об их односторонней передаче в фонд восстановления Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что репарации будут незаконными согласно действующему законодательству США. Однако есть мнение, что США могут применить Закон о торговле с врагом или Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Репарации поддержали в совместном заявлении министров финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Лиз Трасс, как министр иностранных дел Британии, ранее выражала принципиальную поддержку идеи, но в последнее время не повторяла это предложение.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19-23 сентября будет с рабочим визитом в США для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Темы: ООНденьгиРосcияэкономика
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