Оккупанты снова ударили по Краматорску и Торецку, на Луганщине идут бои - отчет ОВА

Российские оккупационные войска ночью на 19 сентября ударили ракетой по Краматорску и Торецку, обстреляли Часов Яр Донецкой области, а в Луганской области на линии соприкосновения продолжаются бои.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

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Запорожская: ночью враг нанес очередной ракетный удар по Запорожью. Сейчас известно о восьми прилетах. Опять мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших сейчас выясняется. Сегодня утром враг совершил еще один ракетный удар. По предварительной информации, - одна ракета попала в областной центр, возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется. Также оккупант совершил обстрел недалеко от областного центра. Россияне попали в одно из сел Запорожского района. Известно об одном пострадавшем человеке. Повсюду уже работают соответствующие профильные службы.

Сумщина: за минувшие сутки россияне обстреливали Белопольскую громаду, село Волфино - 6 прилетов, вечером продолжили обстрел села из миномета - 46 прилетов, 120 мм. В результате обстрелов погиб один человек. Существенно пострадала местная ферма, погиб скот. Повреждены 2 зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещение свинофермы и хозяйственные постройки, автотранспорт.

Днепропетровщина: снова от вражеских обстрелов пострадал Никопольский район. Россияне трижды (дважды ночью и один раз утром) ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской и Марганецкой громадам. Предварительно, - без погибших и пострадавших. В Никополе повреждены до 10 домов, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач. В Марганецкой громаде масштабы разрушений уточняются. Без света остались более 2 500 абонентов. На месте уже работают аварийные бригады энергетиков.

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Харьковщина: за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины вдоль линии соприкосновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. Обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирован один человек. На освобожденных территориях Харьковщины после оккупантов очень высока минная опасность. За прошедшие сутки на минах подорвались 6 мирных жителей. 2 человека подорвались на авто в Дергачевском районе, еще 2 - в Изюмском, 2 - в Чугуевском.

Луганщина: на линии соприкосновения - позиционные бои. За ночь по позициям наших бойцов осуществлено 5 артиллерийских обстрелов и нанесено 3 авиаудара. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар - подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Донетчина: ночью - ракетный удар по Краматорску (повреждено здание торгового колледжа), Торецку (один человек погиб, разрушен дом); обстрел города Часов Яр (пострадали школа и близлежащие дома). Область остается без газа и частично без воды и электричества. За прошедшие сутки по области 3 погибших, 11 раненых гражданских.

Николаевская область: после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Известно о попадании во двор частного дома, в результате чего полностью разрушено хозяйственное здание. Кроме этого, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля. По предварительной информации, - без пострадавших. Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети. Ремонтная бригада "Николаевэлектротранса" уже работает на месте. Подробная информация о ночных обстрелах уточняется. Ночью зафиксирован вражеский обстрел в центре г. Новая Одесса Новоодесской громады. Повреждены частные дома, торговые киоски, аптека, магазин. Также в результате обстрела загорелся пожар гаража на территории частного домовладения. Пострадавших нет.

Вчера вечером враг ударил тремя реактивными снарядами из "Смерча". Повреждены больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и потери уточняются. По информации НАЭК "Энергоатом", сегодня ночью враг совершил ракетный обстрел промышленной зоны Южно-Украинской АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 270 м от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. Сейчас все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Херсонщина: ситуация остается чрезвычайно сложной, продолжаются боевые действия. За прошедшие сутки в Херсоне были слышны взрывы в районе ККЗ "Юбилейный". После взрывов в некоторых домах пропал свет. В пропагандистских СМИ оккупационные власти заявили о ракетной атаке на город, было зафиксировано пять взрывов, среди которых четыре - это работа ПВО города. На Херсонщине оккупанты принудительно выселяют местных жителей из их домов в Приозерном и Трифоновке. По информации ОК "Юг" нашей авиацией нанесено 3 удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач. В частности, обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. На Херсонщине оккупанты усиливают проверки, но теперь уже ищут не только "укронацистов", но и своих военных, которые сбежали с поля боя и, переодетые в гражданское, выискивают способы эвакуироваться.