Ночные обстрелы Запорожья повредили 42 частных дома и 34 квартиры

Последние обстрелы россиян повредили в Запорожье 42 частных дома и 34 квартиры в десяти многоэтажных домах, в части помещений к вечеру уже устранили повреждения.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Запорожцы! Последние рашистские обстрелы повредили 42 дома частного сектора и 34 квартиры в десяти многоэтажных домах города. Это ужасные цифры. Ведь страшно даже представить, что пережили люди, которые проснулись ночью от звуков взрывов, разбитого стекла и разбитых крыш.

Но я уверен, что нас, запорожцев, не запугать, не сломать и не покорить. Доказательство этого – это то, что после такой тяжелой ночи город с самого утра приступил к работе, а соответствующие службы занялись ликвидацией последствий прилетов.

Я выезжал на место обстрела, общался с коммунальщиками и с представителями управляющих компаний, и убедился, что они работают быстро. В настоящее время повреждения устранены в десяти квартирах и в двенадцати частных домах".

Детали: Также вражеские обстрелы в ночь на понедельник на некоторое время оставили часть города без электроснабжения. Куртев пообещал, что во вторник уличный свет на рассвете будет включаться уже во всех районах.

Этому предшествовало: В ночь на 19 сентября россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры города Запорожье – было 8 ударов ("прилетов").