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Киев затянуло дымом, воздух очень загрязнен

Ирина БалачукПятница, 2 сентября 2022, 10:31
Фото иллюстративное с Telegram ГСЧС

По состоянию на 2 сентября в Киеве наблюдается сильная задымленность – уровень загрязненности воздуха очень высок на правом берегу и средний на левом.

Источник: ГСЧС в Telegram, сайт Киевской городской государственной администрации, saveecobot.com

Дословно ГСЧС: "Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это вызвано пожаром в Киевской области. В с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 ячейки торфяного пожара. Эта ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой".

Детали: В КГГА добавили, что уровень загрязненности воздуха в столице очень высок на правом берегу и средний на левом. Радиационный фон по всему городу – в норме.

В частности, очень высокий уровень загрязненности воздуха на 8 утра зафиксировали на стационарных пунктах мониторинга на улицах Туровской, 28, Щусева, 20, высокий уровень – на проспекте Правды, 64-Г, средний уровень загрязненности – на улице Харьковское шоссе, 7/1. 

 
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скриншот с saveecobot.com

В КГГА отметили, что причиной ухудшения состояния воздуха являются пожары в Киевской области, в частности в Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям Киева и области рекомендуют:

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  • закрыть окна дома;
  • не выходить лишний раз на улицу;
  • пить больше воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В ГСЧС призвали жителей сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

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Темы: Киевская областьКиевэкология
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