Кадровый голод: РФ может позволить себе не более 350 тыс. военных в Украине – разведка

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что российские вооруженные силы с начала вторжения испытывают кадровый голод, и не могут направить на войну в Украину более 300 - 350 тыс. воинов.

Источник: ГУР со ссылкой на Скибицкого в эфире "Военного телевидения Украины"

Прямая речь Скибицкого: "В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия располагает разветвленной сетью военных баз на территории бывшего Советского Союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане".

Детали: По его словам, поэтому Россия может направить в Украину только 300 – 350 тыс. своих военных.

Он добавил, что в марте – апреле военное руководство РФ приняло решение привлекать к боевым действиям только контрактников. Но количество желающих подписывать контракты и идти на войну существенно сократилось после того, как у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых.

Что предшествовало: По состоянию на 191-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 48 700 военных, 2 009 танков и 1 126 артиллерийских систем.