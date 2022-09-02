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Правительство одобрило новые санкции против РФ и Беларуси, список лиц возглавили дочери Путина

Станислав ПогориловПятница, 2 сентября 2022, 13:36
Правительство одобрило новые санкции против РФ и Беларуси, список лиц возглавили дочери Путина
Фото: Миреинтеграции

Кабинет министров на своем заседании принял новый пакет санкций, который касается 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента РФ Владимира Путина.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Детали: Сообщается, что речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах нацбанков РФ и Беларуси.

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Под санкции попали, в том числе, компании и лица государств, которые содествовали агрессии РФ против Украины, помогали агрессору обходить предыдущие санкции. В частности, говорится о ГК "Серния", которая помогала РФ поставлять продукцию микроэлектроники для нужд ВПК.

Кроме того, санкции ввели против российской телекомпании "Царьград" и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.

Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента РФ Владимира Путина.

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В Минреинтеграции подчеркнули, что санкции будут применяться Украиной синхронно со странами-партнерами.

Что предшествовало: 30 августа Кабинет министров Украины одобрил предложения о введении персональных санкций против патриарха РПЦ Кирилла и еще 7 представителей русской православной церкви.

Темы: санкцииУкраинаРосcиявойна
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