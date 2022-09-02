Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство одобрило новые санкции против РФ и Беларуси, список лиц возглавили дочери Путина

Станислав ПогориловПятница, 2 сентября 2022, 13:36
Фото: Миреинтеграции

Кабинет министров на своем заседании принял новый пакет санкций, который касается 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента РФ Владимира Путина.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Детали: Сообщается, что речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах нацбанков РФ и Беларуси.

Под санкции попали, в том числе, компании и лица государств, которые содествовали агрессии РФ против Украины, помогали агрессору обходить предыдущие санкции. В частности, говорится о ГК "Серния", которая помогала РФ поставлять продукцию микроэлектроники для нужд ВПК.

Кроме того, санкции ввели против российской телекомпании "Царьград" и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.

Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента РФ Владимира Путина.

В Минреинтеграции подчеркнули, что санкции будут применяться Украиной синхронно со странами-партнерами.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 30 августа Кабинет министров Украины одобрил предложения о введении персональных санкций против патриарха РПЦ Кирилла и еще 7 представителей русской православной церкви.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: санкцииУкраинаРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах

Первые результаты: САП и НАБУ объявили 8 подозрений за 13 млрд убытков "Укрнафты"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

санкции
Более половины немцев поддерживают санкции против РФ
Зеленский обсудил антироссийские санкции с новым премьером Израиля
В Москве погиб глава совета директоров Лукойла: выпал из окна больницы
Последние новости
03:55
Белый дом: Россия использует энергетику как оружие против Европы
03:00
Звуки взрывов в Днепре были работой ПВО — командование
02:21
ОК "Юг": ВСУ захватили в плен трех россиян и ударили по переправе
01:40
В имении Трампа обнаружили более 11 тысяч правительственных записей
00:44
Госдеп США одобрил продажу оружия Тайваню на более чем на миллиард долларов
23:53
Во Франции стремятся к началу зимы запустить все ядерные реакторы
23:43
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
23:24
Глава регулятора Германии – о неисправности "Северного потока": теперь все зависит от каждого
23:07
Минюст теперь будет проверять репутацию покупателей СМИ
23:06
фотоВ Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52
Все новости...