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Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и его приспешников из РПЦ

Станислав ПогориловВторник, 30 августа 2022, 19:16
Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и его приспешников из РПЦ
Фото: Алесандр Ткаченко в Facebook

Кабинет министров Украины одобрил предложения о введении персональных санкций против патриарха РПЦ Кирилла и еще 7 представителей русской православной церкви.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, должны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из РФ противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами".

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Детали: Кроме Кирилла, санкции предлагается ввести на десять лет против: руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича); заместителя руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича); митрополита Псковского и Порховского русской православной церкви Тихона (Шевкунова Георгия Александровича); архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского русской православной церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича); протоиерея русской православной церкви Владимирова Артемия Владимировича; митрофорного протоиерея русской православной церкви Ткачева Андрея Юрьевича; русского православного богослова Осипова Алексея Ильича.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.

Ткаченко пояснил, что по процедуре санкционный список еще предстоит рассмотреть СНБО и президент.

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Темы: КириллсанкцииУкраинаРосcия
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