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ВСУ ликвидировали российский штурмовик в Херсонской области – ОК "Юг"

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 16:02
Су-25 СМ, фото из Википедии

Подбитый российский самолет Су-25, атаковавший позиции ВСУ в Херсонской области, окончательно выведен из состава российских сил.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил".

Детали: ВСУ также нанесли удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил противника. 

ОК "Юг" сообщает об уничтожении 37 россиян, 3 танков, 4 гаубиц "Мста-Б", РСЗО "Град", 10 единиц авто-бронетехники и состава боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

Предыстория: В ночь на 2 сентября ОК "Юг" сообщил, что трижды в течение дня российские истребители и штурмовики нанесли удары по позициям ВСУ в Бериславском районе и одному из штурмовиков нанесли повреждения.

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Темы: Херсонская областьвойна
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