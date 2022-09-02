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СБУ заявила о разоблачении "звезды пропаганды РФ" и еще двух коллаборанток в Луганской области

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 17:36
коллаж СБУ

СБУ заявила о разоблачении еще трех коллаборанток в Луганской области, среди которых 19-летняя девушка, активно снимавшаяся в российской пропаганде.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Луганской области еще 3-х коллаборанток.

В частности, задокументирована также активная раскрутка в пропагандистских роликах РФ 19-летней уроженки Сватово. Так, "юную Лизу из освобожденного Сватового" пытаются сделать "лицом" народа Луганской области, ожидавшего российского "освобождения".

Детали: Среди прочего девушка снялась в телевизионных проектах, где поддерживала оккупационную политику и ведение агрессивной войны против Украины; призвала помогать армии страны-агрессора в войне; агитировала земляков сотрудничать с оккупационной администрацией РФ на захваченных территориях Луганской и Харьковской областей.

Еще две коллаборантки раньше работали на так называемых руководящих должностях террористической организации "ЛНР", а теперь им поручили установление оккупационного режима на только что захваченных территориях.

Одна сейчас руководит незаконной "паспортизацией" жителей Белокуракивского района: отвечает за процесс замены украинских паспортов псевдодокументами т.н. "ЛНР" и паспорта РФ. Раньше она работала и.о. так называемого "руководителя отделения миграционной службы в Краснодонском районе ЛНР". Теперь заняла аналогичную должность в так называемом "Белокуракинском РОВД МВД ЛНР".

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Другая коллаборантка – "глава" так называемого "Кременского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Северодонецкого района Луганской области. Злоумышленница прибыла в Кременную из временно оккупированного Луганска после захвата города армией РФ как "кадровое подкрепление".

Отмечается, что в прошлом "регионалка" была секретарем райсовета и активно участвовала в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Относительно всех этих лиц идет досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

"Все разоблаченные коллаборанты обязательно будут отвечать перед законом. Им грозит до 10 лет лишения свободы", – подчеркнули в СБУ.

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Темы: СБУколлаборационизмЛуганская областьпропаганда
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