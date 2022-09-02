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ГУР подслушало оккупанта: Техники нет, на своих консервных банках мы не проедем

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 19:03
ГУР подслушало оккупанта: Техники нет, на своих консервных банках мы не проедем
Перехват ГУР

Военный Российской Федерации рассказал своей женщине о потере тяжелой техники и невозможности атаковать Вооруженные силы Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: Со слов двух товарищей по службе захватчик рассказывает по телефону, что отпуск парням не дают, командир обещает отпустить на отдых в сентябре – но в январе, мол, снова придется идти воевать.

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Женщина в ответ грубо спрашивает: "Когда вы уже добьете этих шакалов?..".

Мужчина отвечает, так же перемежая речь матерщиной: "Мы бы давно их выбили, но у нас нет техники, на своих консервных банках мы х*й проедем – нас прошьют... Нам надо на тяжелой технике пробиваться, тяжелую технику всю расх*ярили".

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Темы: войнаРосcияразведка
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