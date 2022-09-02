ГУР подслушало оккупанта: Техники нет, на своих консервных банках мы не проедем

Военный Российской Федерации рассказал своей женщине о потере тяжелой техники и невозможности атаковать Вооруженные силы Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: Со слов двух товарищей по службе захватчик рассказывает по телефону, что отпуск парням не дают, командир обещает отпустить на отдых в сентябре – но в январе, мол, снова придется идти воевать.

Женщина в ответ грубо спрашивает: "Когда вы уже добьете этих шакалов?..".

Мужчина отвечает, так же перемежая речь матерщиной: "Мы бы давно их выбили, но у нас нет техники, на своих консервных банках мы х*й проедем – нас прошьют... Нам надо на тяжелой технике пробиваться, тяжелую технику всю расх*ярили".