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Во время визита миссии МАГАТЭ российских военных вывели с территории ЗАЭС – Гросси

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 22:28

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что перед визитом миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию ​​российские оккупанты вывели по крайней мере часть своих сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене в пятницу.

"Военные, которые присутствовали там, никоим образом с нами не связывались. Они не были доступны. Было несколько случаев, когда я просил поговорить с кем-то из них, и они не были доступны. В частности, по вопросу кризисного центра, потому что я хотел спросить, можно ли вернуть ту комнату к ее нормальному функционированию. Но было очевидно, что та группа военных была выведена со станции", – сказал он.

Гросси добавил, что по словам украинских коллег в миссии МАГАТЭ "поняли, что они по сути работают вместе с российскими техническими коллегами". "Это непростая ситуация, это напряженная ситуация, не идеальная ситуация. Это ситуация, которой все справляются", - добавил он.

В то же время гендиректор МАГАТЭ возразил, что на деятельность миссии на Запорожской атомной электростанции влияли российские представители.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке в пятницу отмечал, что в связи с приездом комиссии МАГАТЭ российские оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской АЭС: "Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные – рассредоточили в ближайшее населённых пунктах".

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

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Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города. После этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

Ранее Гросси подтвердил, что после завершения миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

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Темы: ЗАЭСМАГАТЭРосcиявойна
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