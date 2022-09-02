Перед приездом миссии МАГАТЭ россияне вывезли с ЗАЭС военную технику – Генштаб

Российские военные вывезли свою военную технику с территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре в ожидании визита экспертов МАГАТЭ, заявляет Генштаб ВСУ.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оперативная информация по состоянию на 18:00 пятницы 2 сентября

Дословно: "В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальное – рассредоточили в ближайших населенных пунктах".

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Напомним: Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна была прибыть на Запорожскую АЭС 31 августа, но попала туда только 1 сентября.

Комиссия добиралась до ЗАЭС довольно долго, россияне не дали ей спецпропусков – и 14 экспертов попали на захваченную станцию ​​только 1 сентября, пробыли там 2,5 часа, после чего на АЭС осталось 5 представителей миссии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, миссия попала на Запорожскую АЭС без независимых журналистов. О демилитаризации ЗАЭС договориться пока не удалось.