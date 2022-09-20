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Рада разрешила демобилизацию мужчин, у которых трое и больше детей

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 16:22
Иллюстративное фото, Getty Images

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий увольняться с военной службы военным, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Источник: автор соответствующего законопроекта №7678, депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Facebook

Детали: Решение поддержал 331 народный депутат.

Гончаренко пояснил, что сейчас мужчины, которые имеют от трех детей, не подлежат мобилизации, однако если отец вступил в ряды ВСУ, и третий ребенок родился уже после этого, или у него было трое детей, и он пошел служить добровольно - в этом случае он не может демобилизоваться.

Новый закон эту несправедливость исправит и позволит родителям трех и более детей в возрасте до 18 лет покидать военную службу.

Депутат призвал людей, которых этот закон касается, написать о его принятии в Facebook и тегнуть президента Владимира Зеленского, чтобы он как можно скорее этот закон подписал.

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Темы: законодательствовойнаВерховная РадаВооруженные силы
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