Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцария сократила потребление газа на 20%

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 10:56

В Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20%.

Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung сказал правительственный менеджер по энергетическому кризису Бастиан Шварк, пишет "Европейская правда".

"Компании отреагировали на высокую цену на газ", - сказал Шварк, объяснив, что из-за высоких цен отрасли приостановили определенные процессы, поскольку они становились слишком дорогими.

Реклама:

По его словам, с газом ситуация сейчас более напряженная, чем с электроэнергией.

Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая так же сократила потребление электроэнергии.

Ранее правительство Швейцарии решило, что общественные здания будут нагреваться до температуры не выше 20 градусов для экономии энергии.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в Швейцарии предлагают штрафы и тюремное заключение за нарушение правил отопления зимой.

Темы: Швейцариягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Швейцария
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России
Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, живущих в РФ, о закрытии счетов
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: