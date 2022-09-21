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Швейцария сократила потребление газа на 20%

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 10:56

В Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20%.

Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung сказал правительственный менеджер по энергетическому кризису Бастиан Шварк, пишет "Европейская правда".

"Компании отреагировали на высокую цену на газ", - сказал Шварк, объяснив, что из-за высоких цен отрасли приостановили определенные процессы, поскольку они становились слишком дорогими.

По его словам, с газом ситуация сейчас более напряженная, чем с электроэнергией.

Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая так же сократила потребление электроэнергии.

Ранее правительство Швейцарии решило, что общественные здания будут нагреваться до температуры не выше 20 градусов для экономии энергии.

Кроме того, в Швейцарии предлагают штрафы и тюремное заключение за нарушение правил отопления зимой.

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Темы: Швейцариягаз
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