Латвия не будет выдавать рабочие визы россиянам, ограничит продление вида на жительство
Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к иммиграционному закону, которые усиливают условия продления вида на жительство для граждан РФ и Беларуси, а также вводят фактический запрет на выдачу виз гражданам РФ в связи с работой в Латвии или пребыванием в Латвии при отдаленной работе.
Об этом сообщило издание Delfi, пишет "Европейская правда".
Кроме того, принятые изменения требуют от граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, а сейчас живут в Латвии на основании постоянного вида на жительство, подтвердить владение государственным языком.
Парламент принял закон в окончательном чтении на следующий день после того, как президент России объявил в стране частичную военную мобилизацию.
В условиях, когда ожидается, что некоторые граждане России, подлежащие военному призыву, могут убегать из страны, Латвия не только усилила правила продления временного вида на жительство россиянами, но и фактически исключила возможность получения россиянами долгосрочных виз в связи с трудоустройством в Латвии или в другой стране-участнице Организации экономического сотрудничества и развития.
Одновременно в закон внесена норма, предусматривающая в каких случаях, не предусмотренных законодательством, вид на жительство сроком до пяти лет может быть выдан гражданам России и Беларуси. Распоряжаться о выдаче такого вида может министр внутренних дел, если это отвечает интересам Латвии, международным правовым нормам или связано с гуманитарными соображениями.
Накануне глава МИД Латвии заявил, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят уехать из страны во избежание объявленной мобилизации.
Латвия ограничила въезд гражданам России с шенгенскими визами с 19 сентября из соображений безопасности.