Норвегия официально приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Норвежские власти с 22 сентября официально приостановили действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Директората иммиграции Норвегии (UDI).

"Соглашение об упрощении визового режима между Норвегией и Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года. Это означает, что обычные правила в отношении документов, многократных виз, сборов и времени обработки также применяются к гражданам России. Упрощенные правила в соглашении не будут применяться до тех пор, пока не будет отменено решение о приостановлении действия соглашения", - говорится в сообщении.

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В ведомстве предупредили россиян, что даже при наличии гостевой визы или даже вида на жительство, они могут столкнуться с трудностями на пути из-за отмененных рейсов.

"UDI не может помочь вам поехать в Норвегию", - говорится в сообщении.

В 2007 году было подписано специальное соглашение, направленное на облегчение путешествий граждан двух стран. Это соглашение очень одобрительно встретили жители северных регионов России, где многие воспользовались возможностью подать заявление на многократную визу в Норвегию, которая действует до пяти лет.

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Норвегия и Россия имеют общую сухопутную границу протяженностью 198 километров, и жители Кольского полуострова направляются через границу за покупками, особенно по субботам.

Визовый сбор вырастет с €35 до €80 для всех заявителей из РФ. Срок рассмотрения увеличен с 10 до 15 дней, а в отдельные периоды для отдельных случаев до 45 дней.

Заявители также должны подготовиться к тому, чтобы принести больше документов в консульство или визовые центры, как это было до введения упрощенных заявлений в 2007 году.

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду также объявил, что правительство страны разработает решение для ограничения въезда туристов из России.