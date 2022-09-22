Зеленский создал рабочую группу по созданию Спецтрибунала по агрессии РФ

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет заниматься проработкой вопроса создания Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Указ размещен в четверг на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Рабочую группу возглавил глава ОП Андрей Ермак, заместителем и координатором назначен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.

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В состав группы вошли главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя ОП Олег Гавриш, директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева, генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП Александр Карасевич, руководитель кабинета руководителя ОП Елена Ковальская, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, министры иностранных дел Дмитрий Кулеба, юстиции Денис Малюска, заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, генпрокурор Андрей Костин, народные депутаты Александр Качура, Денис Маслов, Мария Мезенцева, Александра Уснинова и Елена Хоменко.

Рабочей группе поручено выработать и внести предложения по созданию Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении на Генассамблее ООН высказался за создание Специального трибунала по расследованию военных преступлений.

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