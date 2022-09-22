Пентагон: ядерные угрозы Путина не повлияют на поддержку Украины

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие не повлияют на военную поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Райдер сказал на брифинге в четверг.

"Что касается заявлений или объявлений, которые слышны из России, то они не влияют на обязательства министерства продолжать тесную работу с нашими международными партнерами и нашими союзниками относительно предоставления Украине той поддержки, в которой она нуждается для защиты своей страны", - подчеркнул представитель Пентагона. .

В то же время, он возразил, что ядерный шантаж России повлиял или влияет на то, какие типы вооружения США и союзники готовы поставлять Украине.

"Мы сосредотачиваемся на том, чтобы продолжать открытый и смелый диалог с украинскими коллегами и международными партнерами и союзниками относительно того, в чем нуждается Украина, и мы продолжим говорить о том, каковы эти потребности не только в средне- и долгосрочной перспективе, но и о то, каковы эти потребности сейчас. Поэтому мне кажется, что на эти разговоры не влияет ситуация", – сказал Райдер.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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