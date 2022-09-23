Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США несколько месяцев предупреждают Россию о последствиях применения ядерного оружия – WP

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 10:46

Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев отправляли в Москву частные сообщения с предупреждением руководства России о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, администрация Байдена в целом решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль озабочен тем, как может отреагировать Вашингтон.

Реклама:

К частной переписке с Москвой был привлечен Государственный департамент США, но официальные лица не сказали, кто доставил сообщения или их содержание.

Неясно, отправляли ли Соединенные Штаты какие-то новые личные сообщения через несколько часов после того, как президент России выступил 21 сентября со своей последней завуалированной ядерной угрозой, объявляя частичную мобилизацию.

В течение многих лет американские эксперты-ядерщики беспокоились о том, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие меньшего размера, которое иногда называется "ядерным оружием поля боя", чтобы закончить войну на своих условиях.

ВИДЕО ДНЯ

Официальные лица США активизировали усилия на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать Россию от применения ядерного оружия.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены".

Напомним, в Пентагоне заявили, что угрозы Путина применить ядерное оружие не повлияют на военную поддержку Украины.

Темы: СШАРосcияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
США
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: