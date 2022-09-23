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США несколько месяцев предупреждают Россию о последствиях применения ядерного оружия – WP

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 10:46

Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев отправляли в Москву частные сообщения с предупреждением руководства России о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, администрация Байдена в целом решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль озабочен тем, как может отреагировать Вашингтон.

К частной переписке с Москвой был привлечен Государственный департамент США, но официальные лица не сказали, кто доставил сообщения или их содержание.

Неясно, отправляли ли Соединенные Штаты какие-то новые личные сообщения через несколько часов после того, как президент России выступил 21 сентября со своей последней завуалированной ядерной угрозой, объявляя частичную мобилизацию.

В течение многих лет американские эксперты-ядерщики беспокоились о том, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие меньшего размера, которое иногда называется "ядерным оружием поля боя", чтобы закончить войну на своих условиях.

Официальные лица США активизировали усилия на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать Россию от применения ядерного оружия.

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Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены".

Напомним, в Пентагоне заявили, что угрозы Путина применить ядерное оружие не повлияют на военную поддержку Украины.

Темы: СШАРосcияядерное оружие
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