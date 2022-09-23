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Стало известно имя нового посла Украины в Германии

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 17:26

Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о назначении Алексея Макеева чрезвычайным и полномочным послом Украины в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст указа.

Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне. 

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Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрей Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, тогда как послы обычно возвращаются из страны через четыре, максимум шесть лет.

Позже немецкие СМИ сообщали, что новым послом Украины могут назначить Алексея Макеева, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы согласился с кандидатурой Макеева на нового посла. 

Ранее Андрей Мельник сообщил, что окончательно покинет пост 14 октября.

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Темы: ЗеленскийГермания
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