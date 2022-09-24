ВСУ поразили около 40 районов сосредоточения врага – сводка

Украинские военные отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов и поразили около 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны".

Детали: От огневого воздействия врага пострадало более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Ставок, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григорьевка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское. В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных БпЛА погибли 2 человека и еще двое получили ранения.

Ночью ракетному обстрелу со стороны оккупантов подвергся город Николаев. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

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на Северском направлении – в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

– в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Александровка, Колодезное и Двуречная;

– в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Александровка, Колодезное и Двуречная; на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка, Веселое и Белогоровка;

– Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка, Веселое и Белогоровка; на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Зайцево и Майорск;

– Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Зайцево и Майорск; на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраинка.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов. Среди них – Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодатовка, Широкое, Сухой Ставок, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное.

На временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы". В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий", в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.

Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. Так, по имеющейся информации, в Мелитополе, так называемые "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.

"Потери живой силы и техники пока уточняются", – отмечают в штабе.