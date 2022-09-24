Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка оценила влияние ударов РФ по Карачуновской и Печенежской дамбам

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 09:50

По мнению британской разведки, ракетные удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли вызвали существенные трудности для украинских вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В Минобороны Великобритании напоминают, что 21 и 22 сентября 2022 года Россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября 2022 года.

Реклама:

"Украинские силы продвигаются вперед по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить пропускные пункты украинских военных", - говорится в обзоре.

"Эти атаки вряд ли вызвали существенные препятствия украинским операциям из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий", - отмечает британская разведка.

Ранее британская разведка отмечала, что ситуация на поле боя в целом остается сложной, но сейчас Вооруженные силы Украины давят на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Великобританияразведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
Все новости...
Реклама: