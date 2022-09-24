Британская разведка оценила влияние ударов РФ по Карачуновской и Печенежской дамбам

По мнению британской разведки, ракетные удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли вызвали существенные трудности для украинских вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В Минобороны Великобритании напоминают, что 21 и 22 сентября 2022 года Россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября 2022 года.

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"Украинские силы продвигаются вперед по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить пропускные пункты украинских военных", - говорится в обзоре.

"Эти атаки вряд ли вызвали существенные препятствия украинским операциям из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий", - отмечает британская разведка.

Ранее британская разведка отмечала, что ситуация на поле боя в целом остается сложной, но сейчас Вооруженные силы Украины давят на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей.