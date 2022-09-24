Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка оценила влияние ударов РФ по Карачуновской и Печенежской дамбам

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 09:50

По мнению британской разведки, ракетные удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли вызвали существенные трудности для украинских вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В Минобороны Великобритании напоминают, что 21 и 22 сентября 2022 года Россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября 2022 года.

"Украинские силы продвигаются вперед по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить пропускные пункты украинских военных", - говорится в обзоре.

"Эти атаки вряд ли вызвали существенные препятствия украинским операциям из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий", - отмечает британская разведка.

Ранее британская разведка отмечала, что ситуация на поле боя в целом остается сложной, но сейчас Вооруженные силы Украины давят на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей.

Темы: Великобританияразведкавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

фото, видео, обновленоПротесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей

Иран обещает пропорциональный ответ на решение Киева лишить посла аккредитации

Путин не блефует, ЕС должен всерьез отнестись к его ядерным угрозам - Боррель

Все новости...
Великобритания
В ЕС подтвердили приглашение Украины и Британии на первое заседание нового политического формата
Более 2 тысяч британских компаний продолжают бизнес с РФ – YouControl
Британия ведет переговоры по покупке сжиженного газа у США – Bloomberg
Последние новости
23:31
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"
23:24
Ядерная доктрина РФ будет распространяться и на "новые" территории – Лавров
23:03
В МИД РФ заявили, что договариваться с ними Украине будет труднее
22:51
В Кремле подумывают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии – СМИ
22:23
дополненоВ оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
22:16
В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на фейковые референдумы
22:11
Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен
22:04
Иногда ела всего два яблока в день: история медикини, вернувшейся из плена на 9-м месяце беременности
21:29
ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ
20:42
Российские губернаторы критикуют мобилизацию за излишнюю массовость
Все новости...