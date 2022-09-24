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Иран обещает пропорциональный ответ на решение Киева лишить посла аккредитации

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 19:07
Иран обещает пропорциональный ответ на решение Киева лишить посла аккредитации
фото Pixabay

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны лишить иранского посла аккредитации и уменьшить количество сотрудников посольства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Ирана.

Канаани отметил, что в Киеве принимали такое решение якобы на основе неподтвержденных сообщений и иностранной пропаганды в СМИ.

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Представитель МИД Ирана заявил о "четкой политике активного нейтралитета Ирана" в войне России против Украины, подчеркнув необходимость поиска политического решения, не прибегая к насилию.

"Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран примет пропорциональные меры в ответ на шаг украинского правительства и призвал Киев избегать влияния третьих сторон, которые имеют целью разрушить связи между Ираном и Украиной", - говорится в заявлении.

В украинском МИД уже раскритиковали заявления Ирана о якобы влиянии "третьей стороны" на решение Киева снизить уровень отношений с Тегераном.

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"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", - отметил представитель МИД Олег Николенко.

23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

Сейчас посол Ирана в Украине Манучехр Моради находится за пределами нашего государства: в начале полномасштабного вторжения он выехал в Кишинев.

Лишение аккредитации означает, что посол теперь не может выполнять свои обязанности и, согласно дипломатической практике, должен вернуться в Тегеран.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Темы: ИранУкраинаоружиеРосcия
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