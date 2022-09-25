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ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 02:52
ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование
украинские военные, фото: ОК Юг

Украинские военные наносят огневые удары по пунктам сосредоточения врага, в частности росгвардии в Херсоне и области.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня врагом нанесено 4 авиационных удара по позициям наших войск вдоль линии соприкосновения.

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В ответ нашей авиацией отработано 5 ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 огневых задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, и ослабив вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, поражено место расположения росгвардии в Херсоне, подавлен один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода".

Детали: По подтвержденным результатам ОК "Юг", оккупационная армия сократилась на 57 оккупантов и 30 единиц техники, среди которых 2 гаубицы "Мста-Б" и еще одна 122-мм, самоходная артустановка "Гвоздика" и самоходная гаубица "Акация", реактивная система залпового огня "Град", 2 командно-штабные машины и 19 единиц другой авто-бронетехники.

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Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском на Николаевщине. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136".

Уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевщины, в Херсонском и Бериславском - на Херсонщине, соответственно.

На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находится 3 надводных и 1 подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Остальная группировка вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрирует в ракетоопасном районе, без попыток приближения к подконтрольному Украине побережью.

Темы: Вооруженные силывойна
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