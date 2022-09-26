Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи

Представители партий Конгресса США во время переговоров в понедельник договорились предусмотреть в бюджете на следующий, 2023-й финансовый год (начинается с 1 октября) почти 12 миллиардов долларов помощи для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам собеседника агентства, члены Конгресса договорились также выделить финансирование для переселения беженцев из Афганистана.

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Отметим, что Конгресс имеет время до полуночи пятницы, чтобы принять новый бюджет, иначе в стране объявляется шатдаун - государственные учреждения прекращают работу до принятия закона о бюджете.

Напомним, в начале сентября стало известно, что президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине 11,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Белый дом утверждал, что средства необходимы для поддержания темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.

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В общем Соединенные Штаты выделили Украине около 17 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них почти 16 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.