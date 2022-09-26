После "Северного потока-2" внезапно нашлись неполадки и в "Северном потоке-1"

На обеих нитках российского газопровода "Северный поток-1" в понедельник вечером якобы обнаружили падение давления - это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на "Северном потоке-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом российским СМИ сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", - цитирует сообщение российский "Интерфакс".

Напомним, "Северный поток-1" - единственный газопровод, по которому российский газ поставлялся в Европу - фактически не работает с начала сентября из-за "неисправности".

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О случившемся были проинформированы береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Позже стало известно, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.

Двойная нить газопровода "Северный поток-2" протяженностью 1230 км проходит из России через Балтийское море в Германию. Она достроена и заправлена ​​газом, но никогда не импортировала газ.

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Федеральное правительство Германии приостановило процесс утверждения завершенного газопровода в феврале, незадолго до нападения России на Украину. Сейчас Германия, по данным СМИ, обдумывает экспроприацию части "Северного потока-2".